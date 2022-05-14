Видео: Глава затопленного наслега о ситуации в селе Ерт

Глава МО «Шологонский наслег» Горного улуса Алексей Захаров о ситуации в с. Ерт. В результате обильного таяния снега в Горном районе 13 мая 2022 года произошел подъем воды в селе Ерт МО «Шологонский наслег» Горного района. Уровень воды значительно превысил критический. В настоящее время в зоне затопления 5 дворовых территорий, 4 жилых дома, котельная ГУП «ЖКХ РС(Я)», маслоцех. Отселено 16 человек по родственникам. Связь имеется, комплексная система экстренного оповещения населения в работе. @YakutiaOpershtab

Рабочая Комиссия во главе с Председателем Госкомобеспечения Якутии Дмитрием Лепчиковым выехала в село Ерт Горного района для изучения обстановки и оценки ситуации.