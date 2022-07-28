Видео: глава Мирнинского района о ситуации в горящем Арылахе

Александр Басыров, глава Мирнинского района, о ситуации у села Арылах сообщает в своем телеграме: — Сгорело три жилых дома, остальные мы оберегаем. На детский лагерь пожар не перекинулся, прошел боком. Ситуацию держим под контролем. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

Фото: тгк Александр Басыров Источник: тгк Александр Басыров

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