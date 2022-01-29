29.01.2022
10:01
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Спорт

Видео: Гимн России в честь Виктора Рассадина

Вся республика празднует победу Виктора Рассадина на турнире по вольной борьбе «Иван Ярыгин». Награждение победителя под гимн России.

«Если сказать честно, то я не был готов к турниру на 100%, но благодаря усиленным тренировкам и хорошему настрою мне удалось выйти в полуфинал и одержать победу. А, например, первая схватка была очень тяжелая, но принципиальная для меня. Я собрался с мыслями, с силами и выиграл», — рассказал Виктор Рассадин Спорту Якутии.

Уруй! Айхал! Рассадин — чемпион Ярыгинского турнира! 💪🔥😍
Фото: @sportyakutia
Источник: @sportyakutia
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