24.02.2020
14:29
195
Якутия
Видео: Герои забытой войны
В Якутии вышел фильм об участниках Первой мировой войны из Хангаласского улуса.
В Первой мировой войне участвовало более 800 выходцев из Якутии. Самое большое число рекрутов на эту войну было призвано из Хангаласского улуса, точнее, из ямщицких сел, составлявших основную часть Приленского почтового тракта.
«Ямщики и крестьяне Приленского тракта никогда не освобождались от воинской повинности. Выходцы из этих мест участвовали во всех военных действиях, которые вела царская Россия», — сообщают создатели фильма.
Фото: Открытые источники
Источник: SAKHALIFE.RU.
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