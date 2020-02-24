Видео: Герои забытой войны

В Якутии вышел фильм об участниках Первой мировой войны из Хангаласского улуса.

В Первой мировой войне участвовало более 800 выходцев из Якутии. Самое большое число рекрутов на эту войну было призвано из Хангаласского улуса, точнее, из ямщицких сел, составлявших основную часть Приленского почтового тракта.