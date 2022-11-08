08.11.2022
18:41
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Погода
Видео: Гало над Якутском
. Солнечное гало — необычное оптическое явление в виде дуги вокруг солнца, чаще всего наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности, в воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов, сообщает тгк ТАСС. Видео: Вадим Скрябин/тгк ТАСС
Фото: тгк ТАСС
Источник: тгк ТАСС
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