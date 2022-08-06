06.08.2022
10:17
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Спорт

Видео: финиш якутской бегуньи Натальи Леонтьевой за бронзу чемпионата РФ!

Мастер спорта России международного класса, 35-летняя уроженка Сунтарского улуса Наталья Леонтьева стала бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах на дистанции 10.000 метров. Об этом сообщил журналист Николай Бястинов, сообщает тгк @yakutia_kp. Наталья отстала от чемпиона на 2 секунды. Елена Коробкина, занявшая первое место, преодолела дистанцию за 33 минуты 20,21 секунды, а Леонтьева — 33 минуты 22,56 секунды.

«Наталья большая молодец! Доказала, что до сих пор является одной из сильнейших стайеров страны», — пишет Бястинов.

Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yakutia_kp

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