Видео: финиш якутской бегуньи Натальи Леонтьевой за бронзу чемпионата РФ!

Мастер спорта России международного класса, 35-летняя уроженка Сунтарского улуса Наталья Леонтьева стала бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах на дистанции 10.000 метров. Об этом сообщил журналист Николай Бястинов, сообщает тгк @yakutia_kp. Наталья отстала от чемпиона на 2 секунды. Елена Коробкина, занявшая первое место, преодолела дистанцию за 33 минуты 20,21 секунды, а Леонтьева — 33 минуты 22,56 секунды.

«Наталья большая молодец! Доказала, что до сих пор является одной из сильнейших стайеров страны», — пишет Бястинов.