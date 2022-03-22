Видео: факты неадекватных цен переданы в Госкомцен

Итоги сегодняшнего выезда мобильной группы от партии «Единая Россия»: осмотрено 6 торговых объектов, все продукты из основной продуктовой линейки имеются в свободной продаже, ограничений нет.

В торговом центре «Best» в Промышленном округе выявлены повышенные цены на подсолнечное масло и рафинированный сахар. Ранее здесь фиксировались завышенные цены на сахар-песок. В продуктовом магазине «Якутск» в Центральном округе установлены повышенные цены на рис. Факты переданы в Госкомцен Якутии для принятия мер.

Если вы столкнулись с фактом резкого роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, звоните по номеру 122, далее нажмите — 6, далее — 4, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха