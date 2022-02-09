09.02.2022
21:34
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Спорт

Видео: эстремальный марофон в мороз -53 градуса

Очень красивое видео (автор djolloox_uol) об уникальном событии — III зимнем марафонском пробеге «Полюс Холода», который прошел 22 января в селе Оймякон при температуре минус 53 градуса. Участие в нем приняло около 70 бегунов приняли участие на разных дистанциях. Марафон был международным, на марафонской дистанции в возрастной группе 40-49 лет вышел на трассу спецназовец из полиции Объединенных Арабских Эмиратов Ahmed Husein Al-Katheeri, а также Евгений Чавлытко из Белоруссии. А так же молодые блогеры – Brayden Drevlow из США и Shubham Kumar из Индии, которые попытали свои силы на 5-километровой дистанции.

Экстремальный марафон в Оймяконе — 70 бегунов стартовали в -53 градуса
Источник: djolloox_uol
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