13.12.2022
21:19
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Якутия

Видео: Экстремал из Калиниграда готовит мясо по-якутски — на морозном пару

В Якутск прибыл экстремал из Калининграда Олег Резанов. На видео он демонстрирует блюдо по-якутски — мясо «на пару» от мороза.

Это уже не первый его визит в республику, сообщает тгк @yakutia_kp. В 2019 году в конце марта бывший военный здесь прыгал с парашютом в одних шортах. В 2020 году закопался в снег в ледяной чаше в 202 микрорайоне города и пролежал так 12 минут 52 секунды. В этот раз Олег планирует посетить Полюс холода — Оймякон. Такие экстремальные хобби появились у Олега после травмы позвоночника: 27 лет назад у него парализовало правую ногу и закаливание помогло ему восстановиться.

Источник: тгк @yakutia_kp

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