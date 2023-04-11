Видео: «Эксгибициониста» задержали — его объяснения инцидента

Полицейские Якутска задержали гражданина, нарушившего общественный порядок

По факту распространения видеозаписи в сети, где на одной из улиц Якутска мужчина нарушает общественный порядок, полицией приняты меры по установлению его личности и обстоятельств инцидента.

Сотрудниками отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» установлены ранее судимый за грабеж 38-летний житель города Якутска и его сожительница, запечатлённые на видео.

В настоящее время проводится проверка.



Несколько дней назад в местных пабликах появилось видео, снятое в районе ГРЭС. В нем мужчина показывает свой половой орган и орет на оператора. Рядом на коленях сидит некая женщина, сообщал тгк @yakutia_kp. «В районе ГРЭС гуляет маньяк. Видео снимала подруга или просто очевидец, но случай не единичный! В полицию звонили — результата нет… Я не в Якутске. Помогите кто может. Видели в районе 13 школы, на техучастке, на детской площадке возле высотки по Бабушкина», — с таким текстом рассылалось видео в соцсетях.