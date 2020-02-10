Видео. Экс-директора Игоря Никитина обвиняют в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшим руководством крупной нефтегазовой компании

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам отдела противодействия коррупции прокуратуры, МВД и УФСБ Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Акционерного общества «Саханефтегазсбыт», директора Общества с ограниченной ответственностью «Норд-Спецстрой-1», а также иных лиц. Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2014 по 2018 годы в рамках выполнения контрактов, заключенных между АО «Саханефтегазсбыт» и ООО «Норд-Спецстрой-1» их руководителями и другими лицами по предварительному сговору была искусственно завышена стоимость строительства нескольких автозаправочных станций в Республике Саха (Якутия).

Искусственное завышение стоимости было осуществлено путем изготовления заведомо подложных документов, на основании которых генеральным директором нефтегазовой компании необоснованно приняты и оплачены работы по строительству с причинением имущественного ущерба акционерному обществу на сумму, превышающую 60 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, по данным следствия, гендиректор АО «Саханефтегазсбыт», используя свои служебные полномочия вопреки интересам общества, изготовил и подписал заведомо подложные документы о передаче предприятию от подконтрольной фирмы при пособничестве ее руководителя самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов. Как полагают следователи, в результате указанных действий акционерному обществу причинен значительный материальный ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела по расследованию особо важных дел. В рамках уголовного дела проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.