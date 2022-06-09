Видео: Джинсовая ностальжи-дискотека в Сунтаре

В Сунтаре пройдет уже ставшая традицией джинсовая дискотека. Поколения 80-х, 90-х и даже нулевых, которые успели застать эпоху джинсовой моды приглашают в местный культурный центр 10 июня. Вход 250 рублей, special для тех? кто в джинсах — 200, сообщает тгк Новости Якутии

Источник: тгк Новости Якутии

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