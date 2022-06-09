09.06.2022
19:59
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Светская хроника
Видео: Джинсовая ностальжи-дискотека в Сунтаре
В Сунтаре пройдет уже ставшая традицией джинсовая дискотека. Поколения 80-х, 90-х и даже нулевых, которые успели застать эпоху джинсовой моды приглашают в местный культурный центр 10 июня. Вход 250 рублей, special для тех? кто в джинсах — 200, сообщает тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
Один комментарий на «“Видео: Джинсовая ностальжи-дискотека в Сунтаре”»
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Доброго вечера!
В пятницу получил письмо из администрации,там указано что необходимо приехать для «получения жилого помещения из специализированного жилищного фонда»,так как до этого писал письмо Гордону на первый канал. Это моя последняя надежда,наверное даже в жизни.На прошлой неделе ездил в Чехов,там требовался рекламщик (раздавать листовки у ТЦ) и в электричке рядом сидел парень,после чего я заметил что у меня пропала вся пенсия. (в одноклассниках как Василий Босиков, там вся информация)
Вчера я остался на улице,так как не смог заплатить за комнату.В Подольске жильё очень дорогое.В администрацию нужно ехать в Воронеж,так как родом оттуда и регистрация там. Может сможете свозить меня, 16 числа при получении пенсий я отдал бы вам должную сумму. Пока вокзал открытый я сижу тут,он на улице вокзальной. Я бы ушёл пешком,но сейчас передвигаюсь на костылях и при всём желании не смогу дойти до трассы. Кроме знакомого мужчины и женщины которая так же помогала,не знаю к кому обратиться.
По людски прошу,помогите пожалуйста. Может есть знакомые,кто ездит в сторону Воронежа. Ночью было очень холодно,думал примут в больницу но мне сказали что,это возможно только при необходимости в госпитализации. А в дом инвалидов только по месту регистрации. Если поможете я буду очень признателен и благодарен 🙏 Это действительно моя последняя надежда. Если поможете собрать на поезд,буду вечно вам благодарен 🙏 Это последняя просьба. Не знаю смогу ли я провести ещё ночь на улице.
Моя карта: 5536 9138 3020 1675
Мой номер для связи: +7 908 252-74-11 (Так же для связи по видео Вацап)
Если пополните баланс,то оттуда я смогу перевести на карту.
Спасибо что прочитали.