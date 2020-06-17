Видео ДТП в Жатае

В Якутии задержан водитель, оставивший в опрокинутом автомобиле раненого пассажира.

Инспекторами ДПС в результате розыскных мероприятий установлен водитель автомашины «Тойота Ланд Крузер», который 14 июня, совершив наезд на дорожный знак в п. Жатай, допустил опрокидывание транспортного средства.

Напомним, в результате аварии с различными травмами был госпитализирован пассажир джипа. Автомобилист, оставив раненого, скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что 27-летний нарушитель не имеет водительского удостоверения. Свой «побег» он пояснил тем, что испугался ответственности, которой ему, впрочем, избежать не удалось.

По решению суда за оставление места ДТП молодой человек подвергнут административному аресту на 10 суток, за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, ему наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, досталось и собственнице «Тойоты»: за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, она оштрафована на 30 тысяч рублей.