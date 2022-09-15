15.09.2022
21:58
221

Происшествия

Видео: ДТП в Якутске — сбит человек

ДТП в Якутске на ул.Свердлова — есть пострадавший. Видео тгк КримЯкутия

Источник: тгк КримЯкутия

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