09.04.2022
16:04
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Происшествия

Видео ДТП в Якутске: иномарка пробила забор!

Телеграм канал DPSYKT14 разместил видео необычного ДТП в Якутске — машина пробила забор, въехав во двор. Иномарка практически повисла в воздухе задними колесами.

Источник: тгк DPSYKT14
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