02.12.2022
22:29
209

Происшествия

Видео: ДТП на троих в центре Якутска

Сегодня вечером ДТП на троих на перекрестке ул.Чернышевского возле Преображенской церкви в Якутске, 2 декабря 2022.

Источник: тгк DPSYKT.14

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