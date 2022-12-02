Видео: ДТП на троих в центре Якутска

Сегодня вечером ДТП на троих на перекрестке ул.Чернышевского возле Преображенской церкви в Якутске, 2 декабря 2022.

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