Видео: Дмитрий Садовников поставил ультиматум строителям Жатайской судоверфи

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем тгк @sadovnikovdd:

Проинспектировал ход работ на Жатайской судоверфи, строительство которой было начато три года назад. Изначально объект планировалось ввести в конце 2021 года, но сроки были скорректированы в силу ряда причин. В первую очередь, из-за ковидных ограничений и контейнерного кризиса. С этими проблемами столкнулись многие подрядчики в разных уголках нашей страны, в том числе и те, кто ведет строительство судоверфи. Учитывая объективность причин и сложность объекта в целом, было решено пойти подрядчику навстречу и определить новый дедлайн – конец текущего года. И к нему мы должны уложиться, как говорится, кровь из носу.

Но сегодня мы видим, что, к сожалению, у компании есть риски. Проект отстает уже целых на два месяца. Мы, мягко говоря, недовольны темпами работ, которые затянулись даже не из-за удорожания строительных материалов, оборудования и прочего. Все это было закуплено еще загодя. Проблема заключается в другом — нехватке рабочей силы. Вместо заявленных 200 человек, сегодня на площадке трудятся от силы 60, что, конечно же, недопустимо! Надежда, что компания выправит ситуацию еще есть. Ей поставлен ультиматум – решить вопрос в кратчайшие сроки. Ну а если нет, то будем вынуждены рассмотреть вопрос скорой смены подрядчика.@sadovnikovdd