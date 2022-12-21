21.12.2022
21:25
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Праздники

Видео: Дед Мороз с оленьей упряжкой уже прибыл в Якутск!

Новогодняя сказка в Якутске. Дед Мороз и оленья упряжка с маленькими пассажирами. Видео тгк @CHOKKAI

Источник: тгк @CHOKKAI

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