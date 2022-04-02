02.04.2022
15:09
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Эзотерика

Видео: что прогнозирует народный синоптик Тускул

Народный синоптик Тускул «колдует» над своей прорубью в 202 микрорайоне и обещает заморозки после потепления.

Источник: Whatsapp
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