31.10.2022
20:51
632
Якутск
Видео: Что почем на Крестьянском рынке Якутска?
Якутский ютюб-блогер Николай Барамыгин побывал на Крестьянском рынке в Якутске и снял видеосюжет о ценах мясную и рыбную продукцию. С началом морозов свежее мысо и рыба уже завезли на рынок Якутска. Что почем — на видео Николая Барамыгина.
Источник: YouTube-канал Николай Барамыгин
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