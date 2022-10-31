Видео: Что почем на Крестьянском рынке Якутска?

Якутский ютюб-блогер Николай Барамыгин побывал на Крестьянском рынке в Якутске и снял видеосюжет о ценах мясную и рыбную продукцию. С началом морозов свежее мысо и рыба уже завезли на рынок Якутска. Что почем — на видео Николая Барамыгина.

Источник: YouTube-канал Николай Барамыгин

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