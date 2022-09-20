20.09.2022
18:08
100
Желток
Видео: Что натворил в магазине малыш, оставленный без присмотра
В Якутске оставленный без присмотра ребенок в магазине техники принес кучу неприятностей родителям. Малыш разбил ноутбук стоимостью 80 тысяч рублей и убежал, сообщает тгк ЧП в Саха сирэ РС(Я).
Источник: тгк ЧП в Саха сирэ РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.09.2022
0
22
20.09.2022
0
62
20.09.2022
0
130
20.09.2022
0
364
20.09.2022
0
193
20.09.2022
0
144
20.09.2022
0
389
20.09.2022
0
613
20.09.2022
0
159
20.09.2022
0
205
20.09.2022
0
377
20.09.2022
0
215
20.09.2022
0
223
20.09.2022
0
613
20.09.2022
0
437
20.09.2022
0
206
20.09.2022
0
987
20.09.2022
0
859
20.09.2022
0
249
20.09.2022
0
604
20.09.2022
0
363
20.09.2022
0
166
20.09.2022
0
382
20.09.2022
0
209
20.09.2022
0
866
20.09.2022
0
378
20.09.2022
0
1143
20.09.2022
0
379
20.09.2022
0
683
20.09.2022
0
584
20.09.2022
0
1446
20.09.2022
0
1265
20.09.2022
0
437
20.09.2022
0
340
20.09.2022
0
545
20.09.2022
0
1239
20.09.2022
0
256
20.09.2022
0
333
20.09.2022
0
1102
20.09.2022
1
915
20.09.2022
0
1493
20.09.2022
0
1621
20.09.2022
0
1023
20.09.2022
0
1444
20.09.2022
0
12431
19.09.2022
0
1185
19.09.2022
0
381
19.09.2022
0
1124
19.09.2022
0
1069
19.09.2022
2
1492
19.09.2022
0
871
19.09.2022
0
548
19.09.2022
0
1102
19.09.2022
1
2094
19.09.2022
0
608
19.09.2022
1
3444
19.09.2022
0
2784
19.09.2022
0
337
19.09.2022
0
438
19.09.2022
0
464
19.09.2022
0
609
ТОП НОВОСТИ
15.09.2022
2
15147
16.09.2022
0
10413
16.09.2022
2
9798
15.09.2022
0
7774
15.09.2022
0
7212
15.09.2022
3
6954
18.09.2022
4
6405
17.09.2022
2
6075
17.09.2022
0
4998
Добавить комментарий