20.09.2022
18:08
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Желток

Видео: Что натворил в магазине малыш, оставленный без присмотра

В Якутске оставленный без присмотра ребенок в магазине техники принес кучу неприятностей родителям. Малыш разбил ноутбук стоимостью 80 тысяч рублей и убежал, сообщает тгк ЧП в Саха сирэ РС(Я).

Источник: тгк ЧП в Саха сирэ РС(Я).

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