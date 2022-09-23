23.09.2022
18:28
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Якутия

Видео: Что говорят мобилизованные якутяне

Четверо мобилизованных якутян — Станислав Софронов, Эдуард Кривошапкин, Станислав Макаров и Сергей Головин отправляются исполнять долг перед Отечеством. Видео тгк @ysiaru

Источник: тгк ЯСИА

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