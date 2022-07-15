Видео: четыре авто попали в ДТП в Якутске

В ДТП попали аж четыре авто: «паровозик» на ул. Автодорожная в Якутске, сообщает тгк @crimyakutiaru

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