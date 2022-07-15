15.07.2022
21:46
91

Происшествия

Видео: четыре авто попали в ДТП в Якутске

В ДТП попали аж четыре авто: «паровозик» на ул. Автодорожная в Якутске, сообщает тгк @crimyakutiaru

Фото: тгк @crimyakutiaru
Источник: тгк @crimyakutiaru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх