Видео: Чернобурая лиса-беглянка обнаружена в аэропорту Якутска — выжила!

В аэропорту Якутска была замечена лиса чернобурка. Она совершенно не боится людей и подходит близко. Похоже эта та самая Патрикеевна, которая сбежала от хозяев и за поимку которой обещана награда. По всей видимости обитать в городских джунглях ей по нраву и возвращаться домой в клетку она не собирается, сообщает тгк @sakhahunter