30.03.2023
19:51
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Происшествия
Видео: Чернобурая лиса-беглянка обнаружена в аэропорту Якутска — выжила!
В аэропорту Якутска была замечена лиса чернобурка. Она совершенно не боится людей и подходит близко. Похоже эта та самая Патрикеевна, которая сбежала от хозяев и за поимку которой обещана награда. По всей видимости обитать в городских джунглях ей по нраву и возвращаться домой в клетку она не собирается, сообщает тгк @sakhahunter
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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