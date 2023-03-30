30.03.2023
19:51
277

Происшествия

Видео: Чернобурая лиса-беглянка обнаружена в аэропорту Якутска — выжила!

В аэропорту Якутска была замечена лиса чернобурка. Она совершенно не боится людей и подходит близко. Похоже эта та самая Патрикеевна, которая сбежала от хозяев и за поимку которой обещана награда. По всей видимости обитать в городских джунглях ей по нраву и возвращаться домой в клетку она не собирается, сообщает тгк @sakhahunter

Беглые чернобурки до сих пор бродят по Якутску
Внимание, розыск! Чернобурые брат с сестрой улизнули из дома
В Якутске ищут сбежавших домашних лис
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх