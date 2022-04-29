29.04.2022
18:56
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Якутск

Видео: чем отличается новый красный автобус?

Обзор нового автобуса: они могут опускать ту часть, где находятся входные двери «Благодаря пневмобаллонам, новые автобусы КАВЗ могут не только увеличивать свой клиренс, но и при необходимости опускать ту часть, где находятся входные двери. Это нужно, например, при загрузке кресел-колясок (у автобуса также имеется откидной пандус)», — пишет ведущий и организатор различных торжеств Руслан Очиров. Видео: o4irov

Источник: @o4irov
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