Видео: чем отличается новый красный автобус?

Обзор нового автобуса: они могут опускать ту часть, где находятся входные двери «Благодаря пневмобаллонам, новые автобусы КАВЗ могут не только увеличивать свой клиренс, но и при необходимости опускать ту часть, где находятся входные двери. Это нужно, например, при загрузке кресел-колясок (у автобуса также имеется откидной пандус)», — пишет ведущий и организатор различных торжеств Руслан Очиров. Видео: o4irov