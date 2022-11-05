Видео: Богатый улов традиционной рыбалки на налима!

Традиционная рыбалка на заездок (верша) на налима. Это очень трудоемкое и кропотливое занятие, требующее у рыбаков много времени, снастей и знания зимовальных ям. При хорошем раскладе улов может быть очень богатым. Видео тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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