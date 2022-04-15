15.04.2022
20:16
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Спорт

Видео: Битва взглядов бойцов ММА

Битва взглядов накануне турнира по ММА «Nord League».

Турнир пройдёт 16 апреля во дворце спорта «50 лет Победы» в 18.00

Видео тгк СпортЯкутии

Фото: тгк СпортЯкутии
Источник: тгк СпортЯкутии
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