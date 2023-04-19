19.04.2023
20:57
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Происшествия

Видео: Автоледи надеялась на друга-гаишника, но…

В якутских соцсетях распространяется видео, автор которого рассказывает, как девушка едет по встречке, нарушая ПДД, да еще угрожает водителям встречных машин: мол, у нее друг гаишник…

Пресс-служба ГИБББ прокомментировал это видео:

В средствах массовой информации активно обсуждается нарушение правил дорожного движения водителем, а именно движение транспортного средства по встречному движению.
Госавтоинспекция поясняет по данному факту: 19 апреля, около 11 часов дня возле дома №93 по ул. Чернышевского, было зафиксировано нарушение Правил дорожного движения, совёршенное водителем автомобиля марки «Toyota Corolla Spacio», ответственность за которое предусмотрена ч. 4, ст. 12.15 КоАП Российской Федерации «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, не связанный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия».
За данное нарушение водителю влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Соответствующие постановление в рамках требований законодательства было вынесено в отношении владельца транспортного средства.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
Один комментарий на «Видео: Автоледи надеялась на друга-гаишника, но…»
  1. Яков 19.04.2023 22:14

    пусть придет этот его «друг» призрак мент. Разберемся как говорит Пригожин. Отправим этого гаишника ЧВК Вагнер штурмовать Бахмут

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