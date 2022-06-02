Видео: автохам раздавил велосипед

Хамское поведение водителя. Мужчина на авто раздавил велосипеды у магазина «Больше-Меньше» по ул.Билибина в Якутске. Камера засняла произошедшее, номера авто зафиксированы. Виновнику предлагают урегулировать ситуацию добровольно, сообщает тгк КримЯкутия

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