24.09.2022
11:46
1213

Якутия

Видео: Американское агентство Associated Press о сборном пункте в Якутске

Американское агентство Associated Press показывает сборный пункт в Якутске, сообщают якутские телеграм-каналы.

Источник: Телеграм

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