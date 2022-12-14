14.12.2022
20:38
258

Якутия

Видео: Альбина Дягтерева преподнесла подарок Валентине Матвиенко

Основательница этно-группы «Айархаан» Альбина Дегтярева подарила председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко хомус, который та поначалу приняла за оберег. Затем пообещала приехать в Якутию и научиться играть. Видео тгк Yakutsk News

Фото: Телеграм, council.gov.ru
Источник: Телеграм

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх