14.12.2022
20:38
258
Якутия
Видео: Альбина Дягтерева преподнесла подарок Валентине Матвиенко
Основательница этно-группы «Айархаан» Альбина Дегтярева подарила председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко хомус, который та поначалу приняла за оберег. Затем пообещала приехать в Якутию и научиться играть. Видео тгк Yakutsk News
Фото: Телеграм, council.gov.ru
Источник: Телеграм
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