13.04.2022
20:36
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Экология

Видео: Афанасий Алексеева о вырубке леса в верховьях Амги

Завтра, 14 апреля 2022 г. , в Доме профсоюзов, на Курашова 24, на 6 этаже, в Общественной палате РС, состоится круглый стол по теме вырубки лесов в верховьях р. Амга. Просим якутян принять активное участие в обсуждении, сообщает тгк Аартык.
Видеообращение Афанасий Алексеева.


Источник: тгк Аартык
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