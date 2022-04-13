Видео: Афанасий Алексеева о вырубке леса в верховьях Амги

Завтра, 14 апреля 2022 г. , в Доме профсоюзов, на Курашова 24, на 6 этаже, в Общественной палате РС, состоится круглый стол по теме вырубки лесов в верховьях р. Амга. Просим якутян принять активное участие в обсуждении, сообщает тгк Аартык.

Видеообращение Афанасий Алексеева.



Источник: тгк Аартык

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