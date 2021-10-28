Видео: 62-летний житель Якутска рассказывает, как перевел полмиллиона рублей мошенникам

Лжесотрудники Центробанка убедили 62-летнего лаборанта из г. Якутска оформить кредиты и перевести на «безопасную ячейку» более 500 тысяч рублей.

Днем мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудником службы безопасности Центрального банка и рассказала о намерениях третьих лиц оформить кредит на его имя, а для отмены необходимо оформить встречный кредит. Затем ему позвонил лжесотрудник ФСБ, который подтвердил информацию и попросил сотрудничать. Безоговорочно поверив мошенникам, мужчина взял кредиты в четырех разных банках, обналичил денежные средства через банкомат и перевел на «безопасную ячейку» сумму в размере 525 000 рублей.

Уважаемые жители Якутии! Если вам звонят, представляясь банковскими сотрудниками или «службой безопасности банка» и сообщают, что мошенники пытаются оформить кредит на ваше имя, затем предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств, то НЕ ВЕРЬТЕ! Это и есть мошенники!