Вице-спикер СФ Константин Косачев позитивно оценил работу депутатов Ил Тумэн по борьбе с алкоголизацией населения

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев встретился с народными депутатами Якутии в рамках рабочего визита в республику. Модератором встречи выступил Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев.

Константин Косачев позитивно оценил работу депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) по борьбе с алкоголизацией населения и пропаганде здорового образа жизни. Речь, в частности, идет об обсуждаемом сейчас в Ил Тумэне законопроекте о запрете рекламы безалкогольного пива в СМИ, который предлагает народный депутат Якутии Александр Кошуков.

Сенатор так прокомментировал эту законодательную инициативу: «Очень сложная проблема, где нет однозначного решения. Запретить – самая легкая история. Но тогда мы лишаем потребителей возможности узнать о том, что есть еще и безалкогольное пиво».

Константин Косачев согласился с Александром Кошуковым, что реклама безалкогольного пива – это скрытая реклама пивоваренной продукции. Он отметил, что запрет этой рекламы был бы правильным, но нужно при этом найти возможность доводить до людей информацию.



«Мы с вами действуем в том пространстве, где нет очевидных решений, где любой вариант имеет «за» и «против». Задача политиков — взвесить все и взять на себя ответственность за принятие решения, которое, возможно, будет не совсем идеальным, но которое в конечном итоге обернётся большим наличием плюсов, чем минусов», — добавил Константин Косачев.

Напомним, что законодательная инициатива Александра Кошукова закрывает лазейку для недобросовестной рекламы пива. Под видом так называемого «безалкогольного» пива на самом деле рекламируются хорошо известные бренды реальной алкогольной продукции.

Пользуясь этой лазейкой в законе, российские производители пива ввели специальную маркировку, с помощью которой можно обозначать, что рекламируемое пиво – безалкогольное. При этом упор в рекламе делается именно на бренд. Это означает автоматическое привлечение внимания ко всем сортам пива, в том числе алкогольным. Благодаря недобросовестной рекламе, создается иллюзия, что пиво безвредно. Человеку настойчиво прививается привычка регулярно употреблять этот напиток, привыкая к нему.

«Прекратив рекламу так называемого «безалкогольного» пива, мы сможем ограничить молодежь от злоупотреблений, стимулируя здоровый образ жизни», — уверен народный депутат Якутии Александр Кошуков.