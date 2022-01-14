14.01.2022
01:27
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Якутск

Вице-спикер Гордумы: Отстреливать или усыплять!

Заместитель председателя Якутской городской Думы, региональный лидер партии «Гражданская платформа» в Якутии Анатолий КЫРДЖАГАСОВ за решительные меры. Он считает, что в Якутске нет времени для того, чтобы приводить в соответствие всю законодательную базу по регулированию животных, а проще говоря, бродячих собак. Кырджагасов с семьей живет за городом – по Покровскому тракту, там же занимается спортом – бегом. Является многодетным отцом, возглавляет столичное отделение Лиги отцов Якутии. То есть, в повседневной жизни, как и большинство горожан он сталкивается с проблемой бродячих собак. И так же был потрясен трагическим случаем 29 декабря.         

Кырджагасов считает, что пока идут обсуждения законодателей, город теряет время. Сам коммунальщик, он отмечает, что в Якутске мусор вывозится регулярно, долго не копится, и кормовая база собак не очень хорошая. При нашем климате у собак мало возможностей прокормить себя в дикой природе. Им остается сбиваться в стаи и нападать на людей в черте населенных пунктов.

 — Наши предки всегда регулировали собак. Иначе нельзя. Тем более сейчас по городу бегают стаи собак, смешанных с бойцовыми породами. Нельзя терять время, это опасно для горожан. Отстрел или усыпление – вот кардинальные меры, которые просятся в нашем случае. И я их озвучил на разных площадках, — заявил Кырджагасов на встрече с журналистами в День российской печати.              

Фото: Олега ЖЕЛНИНА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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