Вице-премьер Якутии в прямом эфире сообщил хорошую новость

В 2022 году в Якутии на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 годы» выделено более 1,3 млрд рублей. Это самый большой объем финансирования по стране!

В этом году по программе в районах республики введут 13 школ и спортивных объектов. Об этом в ходе отчета правительства в прямом эфире сообщил вице-премьер республики Михаил НИКИФОРОВ.

Ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что программа комплексного развития сельских территорий направлена на повышение качества жизни в сельских территориях республики.

В 2022 году по программе планируется ввод 13 объектов капитального строительства – 4 детских садов в Верхневилюйском, Вилюйском, Сунтарском, Усть-Алданском улусах, 3 школ в Вилюйском, Усть-Алданском, Хангаласском улусах, 2 школ-садов в Жиганском и Чурапчинском улусах, культурно-спортивного комплекса и спортивного комплекса с плавательным бассейном в Верхневилюйском, Сунтарском районах, сельского центра развития в Чурапчинском улусе.

Также планируется реализация 10 мероприятий. Это капитальный ремонт спортзала в Намском улусе, установка уличного освещения в Сунтарском районе, приобретение 8 транспортных средств для объектов здравоохранения, культуры, образования в Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском улусах.

Планируется начало строительства школы на 120 учащихся в селе Мындагай Чурапчинского улуса с вводом объекта в эксплуатацию в 2023 году.

Реализация новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Якутии ведётся с 2020 года. Минсельхоз республики разрабатывает заявочную документацию при постоянном взаимодействии с муниципальными образованиями.

Напомним, что в первый год реализации госпрограммы было направлено порядка 2 млрд рублей, во второй год – 2,1 млрд рублей. По итогам 2021 года введено 12 объектов капитального строительства, реализовано 16 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни на селе.