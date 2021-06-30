Вице-премьер Якутии объяснил

Игры Манчаары состоятся в запланированные сроки — с 7 по 11 июля. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации принято решение о том, что соревнования, а также церемонии открытия и закрытия пройдут без зрителей. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

«По итогам консультаций с Управлением Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения организационным комитетом по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» было принято решение о введении ряда ограничений. Эти меры вынужденные и направлены на обеспечение жизни и здоровья жителей Якутии», — отметил вице-премьер.

По данным Управления Роспотребнадзора, обстановка по республике в целом, и в частности в Горном улус остается напряженной. В районе отмечаются низкие темпы вакцинации, на сегодня вакцинировано менее 40 процентов жителей улуса.

Зампред правительства заверил, что, несмотря на введенные ограничения, делегации улусов, тренеры и спортсмены примут участие в церемонии открытия и закрытия спартакиады, соревнования пройдут в полном объеме. Все ответственные комиссии продолжают работу по организации игр.

Будет обеспечена прямая трансляция на каналах НВК «Саха». Жители республики смогут наблюдать за спортивными соревнованиями в прямом эфире.