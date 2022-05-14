Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала предложение Айсена Николаева

Эксперимент по тушению лесных пожаров с помощью искусственного вызова осадков планируется провести в Якутии до конца 2022 года, сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает Interfax-Russia.ru.

«Айсен Сергеевич (Николаев, глава республики Саха (Якутия) предложил не только использовать авиацию для искусственного вызывания осадков, когда пожар уже разгорелся, а делать это для понижения класса пожарной опасности, то есть превентивно работать, не позволить разгореться. И это правильно, мы поддерживаем, соответствующий эксперимент договорились в Якутии в 2022 году провести», — сказала Абрамченко в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

По словам вице-премьера, в 2021 году планировалось «больше» использовать искусственный вызов осадков авиацией для тушения лесных пожаров в республике, однако аномально высокая температура не позволяла извлечь из атмосферы необходимую влагу.

Она также напомнила, что 80% от всех природных пожаров в России происходят именно в Якутии.

10 мая на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами в регионах страны Айсен Николаев предложил использовать искусственно вызванные осадки для тушения пожаров в труднодоступных районах страны, в частности в так называемых зонах контроля. По его словам, Якутия могла бы стать пилотным регионом для этого проекта.