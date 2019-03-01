Вице-премьер Якутии заявил о поддержке застройщиков

Власти Якутии окажут содействие строительным компаниям Якутии в условиях изменения закона о долевом строительстве, которое предусматривает использование с 1 июля эскроу-счетов. Об этом сегодня на совещании заявил вице-премьер республики Кирилл Бычков.

«Мы сделаем всё, чтобы переходный период стал для наших застройщиков жилья более-менее комфортным. Мы не просто поддержим участников нашего строительного рынка, а будем сохранять их количество, наращивать мощности. Окажем содействие в получении финансирования, кредитной, гарантийной поддержке», — заявил Кирилл Бычков, добавив, что Якутия рассчитывает на помощь новых федеральных институтов, которые призваны нивелировать изменения в законодательстве, таких как «Банк ДОМ.РФ».

Зампред отметил, что глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу довести ввод жилья в 2024 году до 960 тыс. кв. м., то есть удвоить ежегодный ввод новых многоквартирных домов. План должен быть выполнен в рамках реализации Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Поясним, что для защиты людей от недобросовестных застройщиков с 1 июля вводится механизм эскроу-счетов. Отныне строительство многоквартирных домов будет вестись на собственные средства компаний или банковские кредиты, а средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет, которым застройщик сможет воспользоваться только после ввода объекта в эксплуатацию.

При этом законодательство оставило возможность достройки объекта по прежнему порядку — с финансированием через договоры долевого участия. Для этого Минстрой России предложил оценить объекты по двум критериям — объем заключенных договоров долевого участия и степень готовности объекта. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве должно составлять не менее 10%, а готовность объектов – не менее 30%. Как объяснил Кирилл Бычков, при такой готовности и таких вложениях средств есть высокая доля вероятности, что строительство объекта будет завершено.

Вице-премьер добавил, что с теми компаниями Якутии, которые не смогут завершить строительство по старой схеме и не получат проектного финансирования, работа будет вестись индивидуально.

«По таким объектам мы отработаем в ручном режиме, чтобы дома были достроены и не появились новые обманутые дольщики», — сказал Кирилл Бычков.

Добавим, что решению проблем обманутых дольщиков зампредседателя правительства уделяет значительное внимание. В этом году при его поддержке ассигнования из госбюджета Якутии на помощь гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, возросли с 20 до 150 млн рублей.