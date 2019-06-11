Вице-премьер Якутии рассказал о преимуществах республики

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел Международный молодежный экономический форум.

Зампред правительства Якутии принял участие в экспертной дискуссии «Международная молодежная модель привлечения инвестиций «Россия и мир» создавая конкурентоспособность 4.0».

Кирилл БЫЧКОВ поделился историей успешных технологических проектов Якутии, которые конкурентоспособны во всем мире. Рассказал об успехе компании MyTona, группы компаний «Синет», являющейся создателем ridesharing-сервиса inDriver, о механизмах инвестиционной привлекательности региона, а также о работе по поддержке сектора инноваций и роли молодёжи в этой деятельности.

«Наше ключевое преимущество – это человеческий капитал – в особенности, молодежь, для которой создаются условия для развития и реализации. У нас очень талантливые люди, креативные и амбициозные молодые люди, которые чувствуют себя частью глобального общества и ставят себе цели выхода на глобальные рынки. Наша задача – создать творческую среду для формирования команд и предприятий в сфере технологического предпринимательства и ИТ», – отметил в своем выступлении вице-премьер Кирилл Бычков.

Также в ходе экспертной дискуссии выступили вице-президент Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» А.П.ЧЕБОТАРЕВ, старший преподаватель МГИМО А.В.МАКАРЕНКО, руководитель направления «Международная акселерация» фонда Сколково Д.ЛИПАТОВА, советник руководителя Фонда новых форм развития образования А.В.ЯРЕМЧУК.