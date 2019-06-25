Вице-премьер Якутии о ситуации в Верхоянском улусе

Основная часть территории лесных пожаров в Верхоянском районе находится в зоне контроля, сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

«В Верхоянском районе ситуация сложная: из общих 429 тысяч гектар пройденных огнем всего по республике более 200 тысяч приходится на территорию района. Там действуют 11 пожаров, из них, благодаря принятым местной администрацией мерам, 4 локализованы. В районе много естественных преград в виде ручьев и рек, конечно, присутствует значительная задымленность, но превышения ПДК по уровню содержания оксида углерода не обнаружено. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщил Алексей Колодезников, отметив необходимость проследить за тем, как пройдет заготовка кормов. «По всей видимости, нам придется оказать поддержку по завозу кормов из других районов республики», — сказал он.

Также первый зампред указал на то, что площадь возгорания в Верхоянском районе полностью совпадает с территориями, где в мае население производило бесконтрольный сельхозпал, сжигало прошлогоднюю сухую траву.

«За ситуацией не проследили и довели до чрезвычайной. Сейчас на тушении пожаров в районе задействованы 400 человек местного населения, представители Службы спасения и МЧС. После подписания указа Ил Дархана органам местного самоуправления Верхоянского района из госбюджета Якутии будет оказана финансовая поддержка. Наша задача – принять все меры для того, чтобы площади пожаров не увеличивались», — подчеркнул Алексей Колодезников, отметив, что накануне глава республики Айсен НИКОЛАЕВ принял решение о выделении средств из резервного фонда на ГСМ для техники и из республиканского бюджета на оплату работ привлечённым.

По словам Колодезникова, резерв в Верхоянском улусе незначительный – 1 млн рублей, при этом по информации главы района, затраты на тушение уже превысили 12 млн рублей.

«Эту долю всю мы возьмем на себя», — сказал Алексей Колодезников.

Отметим, что в соседнем Момском улусе действуют 8 пожаров, поэтому Ил Дарханом накануне был объявлен ЧС межмуниципального характера. На тушение пожаров в Верхоянье будут направлены средства из резервного фонда Якутии, а также привлечен вертолёт МИ-8.

По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено одно уголовное дело. Алексей Колодезников отметил, что все виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Добавим, что по итогам встречи Айсена Николаева с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ готовится постановление Правительства РФ о выделении Якутии дополнительно 85 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники из федерального бюджета.