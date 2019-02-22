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Общество
22 февраля 2019, 10:06
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Вице-премьер Якутии: Мы учли все недочеты первой программы по переселению из аварийного жилья

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья готова и будет внесена на следующее заседание правительства.

Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков заявил, что по итогам первого этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в новую программу и методику ее реализации внесены коррективы. Они позволят реализовать программу «в срок и максимально чётко».

«Мы учли все недочеты прошлой программы, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях, отсутствием жёсткого контроля за ходом работы застройщиков на местах, самих муниципалитетов. Для реализации программы в срок и максимально чётко было создано отдельное государственное казенное учреждение – Дирекция жилищного строительства республики, которая занимается только вопросами переселения из ветхого и аварийного жилья», — отметил Кирилл Бычков в четверг перед совещанием с руководителями регионального Минстроя Павлом Аргуновым и вновь созданного учреждения Игорем Ткаченко.

Кирилл Бычков сообщил, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы будет внесена на заседание Правительства до конца марта.

«После этого наша заявка направляется в Фонд реформирования ЖКХ, и первые средства на 2019 год поступят уже во втором квартале», — сказал он.

На совещании в еженедельном формате зампред отслеживает ход подготовки улусов к старту первого этапа новой программы. Речь идет о проверке градостроительной документации муниципальных образований, готовности земельных участков к строительству новых домов.

Как отметил зампред, «очень важно знать точки контроля, где нам надо усилить внимание». Он подчеркнул особую важность подготовки участков в сжатые сроки.

«Одним строительством многоквартирных домов этот год не закрыть, поэтому важно понимать, какие объемы у нас есть на местах на вторичном рынке», — сказал Кирилл Бычков.

Кроме транспортных ограничений, связанных со сроками доставки грузов в навигацию в отдаленные улусы, вице-премьер отметил маломощность и изношенность коммунальной инфраструктуры.

На территории Якутии сосредоточен наибольший объем аварийного жилищного фонда по России, признанного аварийными до 1 января 2017 года – 1,1 млн кв. м или 11%.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 2019 по 2024 годы на ликвидацию аварийного жилья, признанного аварийным, предусмотрен 61 млрд. рублей. Из них 60,5 млрд рублей – из федерального бюджета.

Самые крупные объемы аварийного жилищного фонда в республике предстоит ликвидировать в Алданском районе – 181 тыс. кв. м., в Ленском районе – 123 тыс. кв. м, Нерюнгринском районе – 83 тыс. кв. м.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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