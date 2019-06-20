Вице-мэр Якутска недоволен

В среду, 19 июня первый заместитель главы города Якутска Владимир ФЕДОРОВ совместно с руководителями структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации провел заключительный осмотр Бульвара учителя.

Напомним, Бульвар учителя был введен в эксплуатацию осенью 2018 года, при строительстве применялись экологически чистые материалы. По мнению горожан и властей города общественное пространство не отвечает средствам, выделенным на строительство. Большинство мероприятий, в том числе водоотведение, электрика, озеленение не соответствуют требованиям.

Владимир Федоров отметил, что большая часть подрядчиков и субподрядчиков на сегодняшний день просто отсутствует.

«Нами составлены акты осмотров объектов. Сумма по невыполненным работам составляет более пяти миллионов рублей. Общая сумма работ, которые необходимо сделать по данному объекту – 10,5 миллионов рублей», — сказал первый заместитель главы.

Все денежные средства, предусмотренные для реализации проекта, выплачены подрядчикам.

«К сожалению, на данный момент местонахождение генерального подрядчика неизвестно. Можно предположить коррупционную схему для определенных целей», — заявил Федоров.

По факту завершения экспертиз и замечаний по исполнению поручений администрацией Якутска решено передать материалы по строительству Бульвара учителя в правоохранительные органы.

«Так мы намерены поступать по всем объектам, где прослеживаются коррупционные составляющие, и работы выполнены ненадлежащим образом», — подчеркнул Владимир Федоров.

Напомним, проект «Бульвар учителя» вошел в число восьми общественных пространств, вошедших в 2017 году в национальную, приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды» и должен был стать одним из крупнейших общественных пространств с парком, детскими и спортивными площадками. Сквер по проекту включает в себя детские и спортивные площадки с тренажерами, скамейки для отдыха, с видами на Теплое озеро.