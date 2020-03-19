Коронавирус: Якутский международный кинофестиваль отменен

На пресс-конференции VI якутского международного кинофестиваля сообщили о том, что фестиваль отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Показы фильмов пройдут в закрытом режиме. Жюри в течение двух недель подведут итоги и выявит победителей.

На пресс-конференции VI якутского международного кинофестиваля, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов сообщил о том, что фестиваль отменен в связи с увеличением угрозы распространения в республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Я хочу поблагодарить всех членов жюри за то, что откликнулись и приехали на наш фестиваль. Это был бы сильный толчок для развития нашего кино. К сожалению, провести кинопоказы без зрителей мы не можем. Да, мы много ожидали от этого кинофестиваля, хотели, чтобы было не менее 10 тысяч зрителей, чтобы фильмы и игровые и документальные получили заслуженную оценку. Но, к сожалению, в связи с распространением коронавируса в мире, и в нашей стране, мы отменили все мероприятия в учреждениях культуры. По этой же причине не состоится и кинофестиваль» — сказал министр.

Напомним, что VI Якутский международный кинофестиваль должен был пройти с 18 по 22 марта. Для участия в фестивале поступило более 900 заявок из 40 стран. В рамках мероприятия должны были представить 53 фильма из 25 стран, в том числе в двух конкурсных программах фестиваля: в основном и документальном 15 фильмов из 18 стран мира.

Как сообщил программный директор якутского международного кинофестиваля Алексей Медведев, все конкурсные фильмы будут рассмотрены членами жюри дистанционно и результаты будут опубликованы на официальном сайте кинофестиваля. Призы — знаменитые снежные очки, будут направлены всем победителям.

«В этом году мы приняли решение о том, что члены жюри посмотрят фильмы, которые были подобраны в конкурсной программе, в индивидуальном порядке. После чего, примерно через две недели мы проведем онлайн-совещание через skype, чтобы определить победителей», — отметил он.

Также, на пресс-конференции сообщили о том, что когда эпидемия коронавируса стабилизируется, планируется организация показа фильмов-победителей VI Международного кинофестиваля.