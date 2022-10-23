Вход для школьников на турнир памяти Дмитрия Коркина будет бесплатным

Министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов отметил, что вход для детей и подростков до 18 лет на международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина будет бесплатным.

«В целях популяризации спорта, вольной борьбы среди школьников, организационный комитет международных соревнований решил сделать вход для всех детей бесплатным. Считаю, что это будет хороший подарок для всех молодых болельщиков и юных спортсменов.

Кроме того, хочу отметить, что часть вырученных от продажи билетов средств будет направлена на поддержку мобилизованных в рамках специальной военной операции граждан. В сложные для страны времена всем нам необходимо чувствовать поддержку сограждан, знать что мы едины и сплоченны. Уверен, что очередной традиционный турнир памяти нашего великого наставника Дмитрия Петровича Коркина станет еще одним ярким событием, которое покажет всем красоту и силу спорта. Приходите поддержать наших спортсменов!», — сообщил Леонид Спиридонов.

Напомним, соревнования пройдут 28-29 октября в Центре спортивной подготовки «Триумф». В первый день турнира цена билета — 500 руб, во второй день — 700 руб. Билеты можно приобрести на сайте csp-sakha.ru и в кассе ЦСП «Триумф».