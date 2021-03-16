Вежливая дуэль

14 марта на площадке «Сахамедиа» прошел очередной раунд дебатов для претендентов на пост мэра. Все они отметили, что будут решать хозяйственные проблемы, но налицо и различия в предложенных подходах. Вместе с экспертами обсуждаем, чьи позиции оказались более убедительными и почему.

Начнем с Евгения Григорьева, с января исполнявшего обязанности главы города, а до этого, во времена Сарданы Авксентьевой, трудившегося заместителем и первым замом главы.

По мнению экс-руководителя Промышленного округа Александра Подголова, среди предложенных Григорьевым идей особенно выделяется тема создания Единой теплоснабжающей организации на базе соглашения между городом, теплоснабжающими предприятиями и «Якутскэнерго».

«Предложение прозвучало вовремя. Город пережил суровую зиму, и можно считать успехом, что она прошла без крупных коммунальных аварий. Однако при сохранении существующей ситуации ЧС неизбежны – город сейчас получает тепло от 80 обособленных котельных, состояние многих из них оставляет желать лучшего. Объединение генерирующих мощностей поможет эффективно решать вопросы их развития, создаст дополнительный запас прочности», — подчеркивает Подголов.

Отметим также, что Григорьев уверенно опроверг утверждение кандидата – коммуниста Саввы Михайлова, о том, что после создания Единой теплоснабжающей организации вырастут тарифы для населения.

«Сегодня тарифы «Теплоэнергии» для физлиц выше, чем у «Якутскэнерго», поэтому создание единой компании станет плюсом для жителей — тарифы для физлиц станут ниже», — заявил Григорьев.

Экспертов также заинтересовали мысли о создании лесопитомника. Важно, что подчеркнута необходимость ухода и полива на основе рекомендаций профессионалов.

Была отмечена короткая дискуссия между Григорьевым и Фёдоровым по поводу установки противопожарных сигнализаций в деревянном жилом фонде.

По словам Олега Неустроева, работавшего руководителем Сайсарского и Центрального округов, со стороны Фёдорова прозвучала претензия о том, что при Григорьеве якобы прекратилась установка сигнализаций. Но Григорьев фактами доказал свою правоту.

Неустроев обратил внимание на то, что в 2021 году действительно расторгнут договор с частным подрядчиком, обслуживавшим системы противопожарного мониторинга, но установка сигнализаций вовсе не прекращалась. Более того, после передачи этих функций к ЕДДС, темпы выросли – только за 2020 год системы защиты установлены в 200 домах, а по состоянию на 1 января 2019 года было всего 94 здания, оснащенных сигнализацией.

Стратегическим же решением проблемы пожаров является снос ветхих деревянных зданий. Опрошенные эксперты занесли в актив Григорьеву его недвусмысленное обещание избавиться от «деревяшек».

В выступлении Саввы Михайлова ярко прозвучало одобрение политики городских коммунальщиков, в том числе установка в неблагоустроенном жилом фонде выгребных ям, а также контейнеров для сбора сухого мусора.

Как отметила бывший специалист по благоустройству Промышленного округа Галина Ворошилова, Савва Михайлов продемонстрировал традиционный для КПРФ социальный подход, предложив исходить из приоритета социального самочувствия горожан, защищая их от роста тарифов. По ее мнению, он выступил за тактику «мягкого» воздействия на УК, считая, это эффективнее прямого давления. Вместе с тем, его предложение гражданам активно менять УК, хотя и выглядит в целом разумным, но может восприниматься как попытка устраниться от решения проблемы в целом.

«Жириновец» Евгений Рябченко построил свое выступление на примере 17-го квартала. Он принес в студию фотографии ветхого дома по ул. Якутская, 4Б. На фотографии видно, что минувшей зимой в доме промерзли стены на стыках с полом, протекает канализация.

«Заявления Рябченко о том, что УК работают ради собственного заработка, конечно, подняли важную для города проблему, но при этом прозвучали в типичном для ЛДПР эпатажном стиле. Равно как и предложение создать муниципальную, а по сути, государственную УК. Думаю, для возможного руководителя города такое стремление одним махом разрубать проблемные узлы – не самая продуктивная черта», — считает бывший глава п. Табага Елизавета Служеникина.

Риторически безупречно прозвучали формулировки кандидата – выдвиженца малоизвестной «Партии дела» Владимира Фёдорова. Пользуясь заметно большим, чем у других, опытом публичных выступлений, Фёдоров предложил ряд позиций, вызвавших противоречивое отношение экспертов.

«С одной стороны, мысль о создании дополнительного снежного полигона, как и идея расширить полномочия управ по взаимодействию с УК, выглядят действительно полезными. Но в одном «пакете» с интересными предложениями у Фёдорова оказались и откровенно популистские – например, о необходимости ликвидировать пост заммэра по ЖКХ. Если их реализовать на практике, то, сэкономив на зарплате одного чиновника, город потеряет гораздо больше из-за снижения управляемости коммунальных служб», — говорит Александр Наумов, работавший заместителем руководителя по ЖКХ Гагаринского Округа.

В упрек Фёдорову эксперты поставили и его ответ на вопрос Григорьева о мерах по предотвращению нападений бродячих собак. Фёдоров заявил, что не желает нести ответственность за проблему, которая находится в ведении субъекта РФ. И хотя формально он имел право на подобное высказывание, попытка откреститься от необходимости решения важного для жителей города вопроса прозвучала, по мнению экспертов, неубедительно.

В целом, эксперты позитивно оценили дебаты, назвав их конструктивными и содержательными — «все проявили сдержанность и вежливость, соблюдали регламент и воздержались от прямых нападок».

«Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.»