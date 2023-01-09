Вездеход ищет оленей. как в Усть-янском улусе работает подарок от «Янолово»

В апреле 2022 года в Усть-Янском улусе появился вездеход, подаренный АО «Янолово». Работы новой технике хватает: отвезти продукты для оленеводов, доставить бригаду специалистов и даже найти отбившихся от стада оленей.

Новый вездеход, а точнее – снегоболотоход, стоит 5 866 666 рублей. В апреле 2022 года АО «Янолово» передало его в дар муниципальному казенному учреждению «Усть-Янское управление сельского хозяйства». И с весны до декабря он отлично поработал – много и без поломок. «Новая техника – горя не знаем, сел и поехал!», — оценил подарок руководитель учреждения Артем Милютин.

Как рассказал Артем Артемович, рядом с Депутатским находятся четыре оленеводческих хозяйства. Осенью, во время проведения корализации, до двух отдаленных оленстад бригады специалистов добирались на вездеходе. Обычно это человек пять-шесть из управления сельского хозяйства, управления ветеринарии, зоотехники. Снегоболотоход преодолевает 30-50 километров за три-четыре часа. «Он же на гусеничном ходу – это то, что нам надо. Колесная техника в наших условиях далеко не уйдет», — отметил Артем Милютин.

На вездеходе оленеводам доставляют продукты. «Везем всего понемногу – макароны, муку, даже деликатесы. Можно взять «на борт» две тонны», — рассказывает Артем Артемович.

А еще вездеход помог найти убежавших оленей. Жара и гнус могут вывести из себя кого угодно, даже, оказывается, этих северных красавцев. В результате они отбиваются от стада. Минувшим летом так ушли больше ста оленей. Оленеводы примерно знали, куда. На вездеходе их отвезли в те места – в 30 километрах от основного стада, а дальше они двигались уже сами, искали своих «потеряшек». Но вездеход шел за ними — с палатками и продуктами. Поиски длились больше недели, оленей нашли и вернули.

Весной вездеход снова начнет ходить по тундре. «Мы очень благодарны за этот подарок АО «Янолово», директору Ивану Ивановичу Захарову. Благодарим за поддержку также «РИК Плюс», генерального директора Петра Вячеславовича Алексеева», — сказал руководитель Усть-Янского управления сельского хозяйства Артем Милютин.

Снегоболотоход стоимостью почти шесть миллионов рублей – это только часть поддержки, которую недропользователи оказывают Усть-Янскому улусу. «Янолово» также выплачивает именные стипендии педагогам и ученикам Силянняхской школы, делает подарки ветеранам войны и первоклассникам той же школы, помогает с авиабилетами выпускникам, оказывает другую помощь. За девять месяцев 2022 года компания направила на благотворительные цели в Усть-Янском улусе 6,7 млн рублей.

Фото: АО «Янолово»

МУП «Усть-Янское управление сельского хозяйства»