Ветслужба назвала причины массового падежа оленей

В Якутии на территории Алданского района зафиксировали массовый падеж оленей, погибло более полусотни животных.

«Со слов директора оленеводческого стада ОАО КМНС «Хатыстыр» падеж на 27 июля текущего года составляет 54 головы», – сообщили «Ветеринарии и жизни» в Департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия).

Ветеринарные специалисты взяли пробы для проведения лабораторных исследований.

«На территории Алданского района при проведении лабораторных исследований зарегистрирован пироплазмоз северных оленей в оленеводческом стаде № 7 ОАО КМНС «Хатыстыр», – рассказали ветеринарные специалисты.

В департаменте добавили, что сотрудники управления ветеринарии Алданского района проводят мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания.

«Необходимые препараты закуплены и ожидаются транспортировки в Алдан для проведения акарицидных обработок», – пояснили в ветслужбе.

Пироплазмидозы – протозойные заболевание северных оленей, которые сопровождаются лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, утратой продуктивности и работоспособности, а при несвоевременном лечении – гибелью животных.

Возбудители пироплазмидозов – простейшие из отряда Piroplasmida, которые паразитируют в эритроцитах. Источники и природные резервенты возбудителей – инвазированные иксодовые клещи, нездоровые и перенесшие заболевание пироплазмидозами животные.

Специалисты уточнили, что пироплазмоз оленей – заболевание не инфекционного характера, через животных человеку не передается.

«В обычных случаях инфицирование животных сельскохозяйственного назначения случается при поедании клещей, зараженных пироплазмидами. Инкубационный период длится в среднем 5-10 дней. Заболевание регистрируется в теплое время в период повышенной активности насекомых. В основном наблюдается весной и летом. Мерами профилактики является применение инсектоакарицидных препаратов», – рассказали представители ветслужбы.

Последний случай вспышки этого заболевания в Якутии регистрировался у северных оленей в 2008 году в ЗАО НАОК «Таба» Одунинского наслега Горного улуса. Тогда пали 35 оленей.