Ветрено — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 22.07 до 21 час 23.07 Без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +25+27°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 24-25.07 На севере, северо-востоке и Колыме, местами на юге небольшие дожди. На севере порывистый ветер до 14-19 м/с. На остальной территории жарко и сухо. Температура воздуха ночью +7+12, днем +27+32, местами +22+27. На севере при дождях ночью +2+7, днем +13+18°. Источник: Якутское УГМС.

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