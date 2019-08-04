04.08.2019
23:17
78Погода
Ветрено и солнечно — погода в Якутске на понедельник
Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 04/08 до 21 час 05/08
Без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, тем-ра ночью +6+8, днем +22+24 гр.
Источник: Якутское УГМС.
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